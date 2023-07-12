مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالقدس

أفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المقدسيين.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في القدس والأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للفلسطينيين المصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها عناصر شرطة الاحتلال بحق الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس وسط مواجهات مع السكان واعتقلت شابين.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة باعتقال الشابين سيف الشيخ، وأحمد عيسى، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا شمال القدس.

وداهمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، حارة الشهيد محمود عليان، وفتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.