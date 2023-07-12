وفاة خليل عقاب ديرية من بيت فجار إثر غرقه قرب يافا

ذكرت مصادر فلسطينية أنه بعد غرق أحد الشقيقين في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، لحق به الشقيق الثاني لإنقاذه فغرق هو الآخر.

أُعلن في قرية بيت فجار، جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة خليل عقاب ديرية (38 عاما)، إثر غرقه في البحر قبالة شاطئ يافا، في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء.

وذكرت مصادر فلسطينية أن ضحية الغرق ترك خلفه زوجة وأطفالا، وأن حالة شقيقه أحمد الذي غرق معه حرجة جدا.

وأوضحت أن حادثة الغرق المأساوية كانت من فصلين، إذ بعد غرق أحد الشقيقين لحق به الشقيق الثاني لإنقاذه فغرق هو الآخر وعلى مسافة زمنية قصيرة.

وأضافت المصادر أنه نجح عدد من المتطوعين، بحضور الشرطة الإسرائيلية، من إنقاذهما وانتشالهما من المياه، لكنهما كانا بدون نبض وتنفس، وأجريت لهما عمليات إنعاش من قبل طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" ومن ثم نقلا إلى مستشفى "إيخيلوف" في مدينة تل أبيب، وهما في حالة صحية حرجة، إلى أن أعلن فجر اليوم عن وفاة الشقيق خليل ديرية.

وساد حزن شديد بين أقارب ومعارف ضحية الغرق في قرية بيت فجار، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.