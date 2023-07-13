بعد غرق شقيقه: إقرار وفاة أحمد ديرية إثر غرقه ببحر يافا

تعرض الشاب أحمد إلى الغرق على شاطئ يافا، حيث كان برفقة شقيقه خليل الذي أعلن عن وفاته، أمس الأربعاء، حيث نقل إلى المستشفى ورقد في قسم العناية المكثفة، حيث أقر الطاقم الطبي صباح اليوم وفاته.

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "فولفسون" صباح اليوم الخميس، عن وفاة الشاب أحمد ديرية (25 عاما)، من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم في الضفة الغربية، جراء تعرضه للغرق في مدينة يافا قبل يومين، إذ إن شقيقه لقي حتفه أيضا غرقا بنفس المكان.

وتعرض الشاب أحمد إلى الغرق على شاطئ يافا، حيث كان برفقة شقيقه خليل (38 عاما) الذي أعلن عن وفاته، أمس الأربعاء، حيث نقل إلى المستشفى ورقد في قسم العناية المكثفة، إذ أقر الطاقم الطبي صباح اليوم وفاته.

وتسود حالة من الحزن الشديد بلدة بيت فجار بعد هذا المصاب الجلل.

المرحوم خليل ديرية

يشار إلى أن حادثة الغرق المأساوية كانت من فصلين، إذ بعد غرق أحد الشقيقين لحق به الشقيق الثاني لإنقاذه فغرق هو الآخر وعلى مسافة زمنية قصيرة.

ومساء الثلاثاء، أُصيب شخصان بحالة حرجة، من جراء تعرضهما للغرق في أحد شواطئ يافا، وقدم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية، ونقلهما إلى المستشفى في تل أبيب، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش لهما.

وعقب حادثة الغرق، حذرت جهات عديدة من عدم السباحة في البحر في هذه الأيام، وخاصة في الشواطئ التي لا يوجد بها طواقم إنقاذ.

ويستدل من معطيات "نجمة داود الحمراء"، أنه "منذ بداية موسم السباحة في 29 آذار/ مارس وحتى بداية الشهر الجاري، لقي 26 شخصا مصارعهم، من جراء حوادث غرق، فيما وُصفت حالة 7 بالحرجة والخطيرة، بالإضافة إلى 88 شخصا وُصفت حالاتهم بالمتوسطة حتى الطفيفة".