مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشأة قرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعناصر حرس الحدود، بلدة اللبن الغربي، وقامت بمحاصرة منشأة تجارية تعود ملكيتها لعائلة رائد أبو سالم، ووفرت الحراسة للجرافات التي دمت المنشأة بذريعة البناء دون ترخيص.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحراسة لجرافات وآليات قامت بهدم منشأة تجارية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس والأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

هدم منشأة تجارية في قرية اللبن الغربي

أقدمت قوات الاحتلال على هدم منشأة تجارية في قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله صباح اليوم.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعناصر حرس الحدود، بلدة اللبن الغربي، وقامت بمحاصرة منشأة تجارية تعود ملكيتها لعائلة رائد أبو سالم، ووفرت الحراسة للجرافات التي دمت المنشأة بذريعة البناء دون ترخيص.

وتقع اللبن الغربي على بعد 30كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال دير بلوط ومن الغرب رنتيس والخط الأخضر، ومن الشرق عابود وبني زيد الغربية، وقام على أراضي مصادرة من الجهة الشرقية مستوطنة "بيت أريه"، ومن الجنوب مستوطنة "عابود" و "رنتيس" ويحاصرها من الجهة الجنوبية مستوطنة "عوفاريم".