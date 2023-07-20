مواجهات واعتقالات في الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

مواجهات مع الاحتلال في نابلس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيل الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاعتقالات في محافظة بيت لحم، وكذلك في منطقة نابلس، فيما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وطالت الاعتقالات كل من: محمد إبراهيم ديرية، وأمجد أحمد ثوابتة من بيت فجار، والأسير المحرر أحمد وليد شرارة من مخيم عايدة، وأشرف جمال أبو سرحان من العبيدية شرق بيت لحم، وليث شربجي من نابلس.

واندلعت مواجهات في بيت لحم، حيث أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.

واستشهد شاب وأصيب 19 فلسطينيا بينهم 4 بالرصاص الحي، عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وانتشرت حشود كبيرة لقوات الاحتلال، بشكل مكثف في محيط مدينة نابلس، تمهيدًا لاقتحام المدينة وتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وأغلق الشبان، شارع عمان وسط مدينة نابلس، تحسبًا لاقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف.

وأشعل الشبان إطارات مطاطية، قرب منطقة قبر يوسف، في محاولة لعرقلة المستوطنين حال اقتحامهم المنطقة.