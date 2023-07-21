مخيم شعفاط: مقتل شخص إثر تعرضه لإطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة عن مقتل شخص متأثرا بجراحه الحرجة.

قتل زياد فهمي طه، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة من جراء تعرضه لإطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الضحية قتل بعد تعرضه لإطلاق نار عن طريق الخطأ من جراء شجار وقع بين عائلتين.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن المصاب وصل إلى حاجز مخيم شعفاط، حيث قدمت له العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش ووصفت حالته بالحرجة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.