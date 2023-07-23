إرهاب المستوطنين يتواصل: مواجهات واعتقالات بالضفة

أقدم مستوطنون فجر اليوم الأحد، على إحراق مركبة، وإعطاب عدد آخر، بعد تسللهم إلى بلدة المغير قضاء رام الله. وصلت مجموعة من المستوطنين للبلدة، وقامت بإحراق مركبة تعود لأحد السكان، وكذلك إعطاب إطارات 8 مركبات أخرى.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما نفذت عصابات المستوطنين اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه تم اعتقال 3 من بلدة المغير برام الله، وعناتا، كما تم اعتقال آخرين من سكان مخيم العروب قضاء الخليل.

ويأتي ذلك، فيما أقدم مستوطنون فجر اليوم الأحد، على إحراق مركبة، وإعطاب عدد آخر، بعد تسللهم إلى بلدة المغير قضاء رام الله.

ووصلت مجموعة من المستوطنين للبلدة، وقامت بإحراق مركبة تعود لأحد السكان، وكذلك إعطاب إطارات 8 مركبات أخرى.

وخط المستوطنون شعارات عنصرية تدعو إلى قتل العرب.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين قضاء طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان البلدة.

واندلعت مواجهات في الحي الجنوبي من البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستولت قوات الاحتلال على مركبة في بلدة عانين قضاء جنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة من نوع سكودا تعود لعائلة علاء ياسين بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية عانين، ونقلتها إلى داخل الجدار، وأخطرت ياسين بالتوجه، اليوم الأحد، إلى "معسكر الجلمة".

واندلعت مواجهات ليلية خلال تصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال والمستوطنين في بلدات محافظة نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الشمالية في بلدة سالم بحماية قوات الاحتلال، وأُطلقت نداءات عبر سماعات المساجد تحث الفلسطينيين على التصدي لهم.

ودارت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

وتعاملت طواقم إسعاف الهلال الأحمر مع إصابة شاب نتيجة تعرض للسقوط خلال المواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة، ودارت مواجهات مع الأهالي وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز باتجاه المنازل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال بمخيم الجلزون قضاء رام الله.

ودارت مواجهات على مدخل المخيم والطريق الواصل لمدينة البيرة من الجهة الشمالية، حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأصيب 10 شبان خلال المواجهات، بينهم شاب بالمطاط بالرأس وشاب بالرصاص الحي في الرجل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة شابين بالمطاط في الرأس وصلت المستشفى الاستشاري بوضع مستقر.