اقتحام للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال قرب رام الله

اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي قرية المزرعة الغربية، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح.

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل بالبلدة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي السياق، عرقلت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين على الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، ودققت في هوياتهم وفتشت المركبات المتجهة إلى المدينة.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون مساء الإثنين أراضي قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة نعلان وخربة حراشة بحماية قوات الاحتلال.

ومما يذكر أن المستوطنين يقتحمون المنطقتين المذكورتين بشكل مستمر، ويعتدون على الفلسطينيين المتواجدين في أراضيهم ويحاولون استفزازهم.