تخللتها مواجهات وإصابات: حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

تركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات نابلس، وبيت لحم، ورام الله، وطولكرم، وأريحا، خلالها اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، عددا من الفلسطينيين، خلال مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع في بعض المناطق.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات نابلس، وبيت لحم، ورام الله، وطولكرم، وأريحا، خلالها اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وطالت الاعتقالات كل من: الطالب في جامعة بيرزيت ريان خريوش، وأيوب حماد حمايل، وضياء إسماعيل دويكات من بلدة بيتا قضاء نابلس، والأسير المحرر نور خويرة من مدينة نابلس.

ومن مخيم نور شمس قضاء طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤمن فتحي القرعاوي، ويوسف حرب، بينما اعتقلت الطالب في جامعة البوليتكنك عيسى عصافرة، والطالب في جامعة الخليل بهاء زهور، من بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال أدهم تركمان من جنين، وإبراهيم ماهر خميس من بيت لحم، ومحمد علاء الحج محمد وعلاء الحج محمد من بلدة المغير قضاء رام الله، والفتى عبد الله موسى بحر من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بنايات واعتلت أسطحها في شارع الصف وواد شاهين في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر ومناطق جبل الموالح ورفيدة وهندازة ومخيم عايدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة المغير بالدوريات العسكرية واعتقلت علاء حج محمد ونجله محمود بعد مداهمة المنزل ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، مخيم عقبة جبر في أريحا، وسط اشتباكات عنيفة.

وحاصرت قوة إسرائيلية منزلا في مخيم عقبة جبر، مطالبة أحد الشبان بتسليم نفسه، وما زالت تحاصر.

واعتلت قوات الاحتلال أسطح البنايات العالية، وأطلقت طائرة "دارون" في سماء المنطقة المحاصرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، حيث حاصرت قوة خاصة منزلا في المخيم، وبلغ عن سماع دوي انفجار بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وطالبت قوات الاحتلال شابا بتسليم نفسه بعد محاصرته داخل منزل قرب مسجد المهاجرين بين مخيمي عسكر القديم والجديد.