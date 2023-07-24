هدم منشآت بالأغوار واعتقال 4 صيادين قبال سواحل غزة

أوضح بكر أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين خلال إبحارهم على مسافة 3 أميال بحرية، والصيادين هم: هيثم طارق بكر، وأشقائه جبر وأمجد وفراس بعد محاصرة مركبهم.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت سكنية في حمصة التحتا في منطقة الأغوار الشمالية، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 4 صيادين أشقاء من بحر غزة.

واعتقلت بحرية الاحتلال صباح اليوم الإثنين، 4 صيادين فلسطينيين ببحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، في بيان أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين بعد محاصرة مركبهم بمنطقة السودانية "الواحة".

وأوضح بكر أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين خلال إبحارهم على مسافة 3 أميال بحرية، والصيادين هم: هيثم طارق بكر، وأشقائه جبر وأمجد وفراس بعد محاصرة مركبهم.

وسحبت بحرية الاحتلال مركبهم إلى ميناء إسدود، علما أن اعتقال الصيادين جاء بعد أن فتحت الزوارق الحربية النار صوبهم.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكل متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية للاحتلال، حيث تحرمهم من الصيد بحرية، في وقت تقلص مساحة الصيد بشكل متكرر.

هدم منشآت سكنية في الأغوار

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الإثنين، منشآت سكنية في حمصة التحتا بالأغوار الشمالية، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال التي رافقت جرافات الهدم حمصة التحتا وشرعت بهدم غرفتين سكنيتين من الإسمنت مسقوفتان بألواح "الزينكو"، لعائلة جعفر عبد الباسط بشارات، حسب ما أفاد الناشط في اللجان الشعبية أيمن غريب.