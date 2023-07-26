مواجهات مع قوات الاحتلال في يعبد ورام الله

اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة وتمركزت مقابل بناية طنوس، ونصبت حاجزا عسكريا في بداية الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان.

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، ما أدى إلى وقوع مواجهات تركزت في محيط المدارس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفيرت.

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة مساء الأربعاء وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وتمركزت مقابل بناية طنوس، ونصبت حاجزا عسكريا في بداية الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.