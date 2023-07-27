الاحتلال يغلق وسط الخليل تمهيدا لاقتحام المستوطنين

تمهيدا لاقتحام مستوطنين معلما أثريا، جيش الاحتلال يقتحم الخليل ويغلق عدة مناطق وسط المدينة وعشرات المحلات التجارية، ويمنع الفلسطينيين والسيارات من دخول منطقة حيوية في المدينة.

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عدة مناطق وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، تمهيدًا لاقتحام معلم أثري في المدينة.

وبحسب مصادر محلية، اقتحم الجيش الإسرائيلي وسط مدينة الخليل، وأغلق شارعي بئر السبع ووادي التفاح، وعشرات المحلات التجارية، ومنع الفلسطينيين والسيارات من دخول هذه المنطقة الحيوية.

ولفتت المصادر إلى أن اقتحام الاحتلال يهدف لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر "حبرون" الأثري في المنطقة.

وقبر "حبرون" أو "بن كناس"، وهو يهودي سكن الخليل في الماضي، وبحسب الرواية اليهودية يوجد قبر هذا الشخص داخل قبو منزل فلسطيني في شارع "بئر السبع" في مدينة الخليل، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.‎

بدوره، قال منسق مجموعة "شباب ضد الاستيطان"، عيسى عمرو، إن جيش الاحتلال سمح للمستوطنين ولأول مرة باقتحام موقع فلسطيني في منطقة باب الزاوية في هذا التوقيت من العام وهذا شيء جديد.

وأوضح أن المستوطنين سوف يخرجون من حاجز باب الزاوية باتجاه قبر "حبرون" الموجود في شارع بئر السبع.

ووفق عمرو، "تم إغلاق المحلات التجارية وترهيب الأطفال والنساء"، معتبرًا أن "هذا الأمر له علاقة بتعزيز المشروع الاستيطاني وسط الخليل".

ورأى أن "هذه الإجراءات وزيادة عدد الاقتحامات ودخول هذا الموقع الذي لم يكونوا يدخلون إليه في هذا التوقيت، يعني أننا متجهين نحو تصعيد، ونحو تهويد ما تبقى من مدينة الخليل والضفة الغربية".

ومؤخرًا، صعّد المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية من اقتحاماتهم للمواقع والمعالم الأثرية الفلسطينية، حتى تلك الواقعة في مناطق تخضع للسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة بحسب اتفاقيات أوسلو.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.