نابلس: مقتل شخص وإصابة آخر بشجار في مخيّم بلاطة

قُتل شخص وأُصيب آخر، ليل الأربعاء - الخميس، بعيار ناريّ، إثر شجار في مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، إن "مواطنا (42 عاما) قُتل، وأصيب آخر بعيار ناري، بشجار نشب في مخيم بلاطة".
وذكر أن "قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، قد تحرّكت للمخيّم، لفرض الأمن والنظام فيه".
وازدادت في الآونة الأخيرة، وتيرة جرائم القتل المرتكَبة في الضفة الغربية.
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