مصرع شابين غرقا في بحر غزة

أعلن في قطاع غزة صباح اليوم، الجمعة، عن مصرع الشابين هادي كساب ووبسام الدربي إثر غرقهما في مياه البحر قبالة شاطئ مدينة رفح.

لقي الشابان بسام أحمد الدربي (18 عاما) وهادي أحمد كساب (23 عاما) من سكان حي تل السلطان في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مصرعيهما غرقا في مياه البحر قبالة شاطئ رفح.

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب هادي كساب توفي إثر تعرضه للغرق في بحر رفح، وفي وقت سابق انتشل منقذون جثة الشاب أحمد الدربي من بحر رفح.

وأضافت أن عددا من الشبان أصيبوا في حوادث غرق، الليلة الماضية، في مياه البحر قبالة شواطئ قطاع غزة.

وسادت حالة من الحزن والأسى وسط أقارب وأتراب ضحيتي حادثي الغرق، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزلي العائلتين الثاكلتين لمواساتهما والوقوف إلى جانبهما في مصابيهما.