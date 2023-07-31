عباس والسيسي يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية وتعزيز العلاقات

نقلت الرئاسة المصرية عن عباس قوله إن "اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دوليا وإقليميا وميدانيا، حيث يمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية".

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك خلال لقائهما في مدينة العلمين الجديدة في مصر غداة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في المدينة.

وأطلع عباس نظيره السيسي على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جرائهما بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.

وبحث الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، واتفقا على مواصلة التشاور بينهما إزاء الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين والقيادتين.

وثمن عباس استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية الذي عقد الأحد في مدينة العلمين، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة ودورها المهم في إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما أشاد بمواقف مصر الداعم للقضية على كافة الصعد، وفضلا عن دورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

من جانبه، جدد الرئيس المصري، خلال اللقاء، تأكيده على "دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية.

وأعرب عن "ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ونقلت الرئاسة المصرية عن عباس قوله إن "اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دوليا وإقليميا وميدانيا، حيث يمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية".

كما شهد لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني "بحث سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام"، المتوقفة منذ 2014.

واستضافت العلمين الأحد اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ترأسه عباس الذي سبق ودعا له في 10 تموز/ يوليو الجاري إثر عدوان إسرائيلي واسع على مدينة جنين ومخيمها.

ودعا البيان الختامي للاجتماع الذي تلاه عباس إلى تشكيل لجنة لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مضيفا أن "اجتماع الأمناء العامين للفصائل خطوة أولى ومهمة لاستكمال حوارنا الذي نرجو أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن".