مستوطنون يسيجون أراض بالأغوار والاحتلال يقتحم الموقع الأثري بسبسطية

قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واستعرضت ملفات وخرائط، وتجري مسحا لمنطقة المدرج الروماني.

الاحتلال يتقحم الموقع الأثري في سبسطية اليوم (فيسبوك)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت مجموعات من المستوطنين بأعمال تجريف وتسييج لمسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية، وذلك تمهيدا للاستيلاء عليها لإقامة بؤر استيطانية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واستعرضت ملفات وخرائط، وتجري مسحا لمنطقة المدرج الروماني.

وتتعرض البلدة بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والسيطرة على المعالم الأثرية فيها.

مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية

سيج مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، مساحات من الأراضي الرعوية بين مستوطنتي "مسكيوت"، و"روتم" قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن المستوطنين وضعوا سياجا شائكا لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الرعوية.

وأضاف أن المستوطنين يعملون من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الرعوية، مؤكدا أن الرعاة الفلسطينيين تلقَّوا في الأيام الماضية تهديدات من المستوطنين.

ويتبع المستوطنون سياسة الاستيلاء على الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، لشد الخناق على الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم.

الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجارا بالخليل

جرفت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أراضي واقتلعت أشجارا في بلدة ترقوميا وخربة سوسيا غرب الخليل.

وقال المزارع محمد عبد الفتاح أبو ساكور، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية جرفت مساحات من أرضه تبلغ دونمين، وهي واقعة في منطقة "خلة أبو ساكور" بالقرب من المعسكر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة ترقوميا، واقتلعت 40 شجرة من أشجار الزيتون ولكرمة.

كما جرفت قوات الاحتلال، اليوم، أراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية، في خربة سوبا غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال خربة سوبا وجرفت اراضي زراعية واقتلعت عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات، وهدمت سلاسل حجرية في أرض تصل مساحتها إلى 3 دونمات تقريبا، وتعود ملكيتها لعائلة مرام منجد العويوي.