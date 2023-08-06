اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "تل أبيب"

اقتحمت قوات الاحتلال منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي استشهد، أمس السبت، برصاص شرطة الاحتلال، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما أخذ جيش الاحتلال قياسات منزل عائلة منفذ عملية "تل أبيب" الشهيد كامل أبو بكر، في بلدة رمانة قضاء جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات القدس، وجنين، والخليل، حيث تم تفتيش عشرات المنازل وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال بالقدس اعتقلت الشابين عبد العال سمير شويكي، وأحمد سلمان شويكي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال، واعتقلت الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج بيحات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة رمانة قضاء جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي استشهد، أمس السبت، برصاص شرطة الاحتلال، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا الرصاص.

وقال شهود عيان، إن أكثر من 20 دورية تابعة لقوات الاحتلال ووحدات الهندسة، اقتحمت بلدة رمانة وداهمت منزل عائلة الشهيد أبو بكر، واستجوبتها قبل أن تضع علامات في أنحاء المنزل، في إشارة استباقية لنية الاحتلال هدم المنزل، قبل إصدار محكمة الاحتلال قرارا بذلك.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها القنابل المسيلة للدموع، فيما تصدى لهم شبان البلدة ورشقوهم بالحجارة.

واستشهد كامل محمود أبو بكر، أمس السبت، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب التي أسفرت عن مقتل حارس أمن للبلدية.

وحولت سلطات الاحتلال منزل عائلة متوكل أبو بكر إلى نقطة مراقبة عسكرية، بعد أن داهمته وحطمت محتوياته بالكامل، وأخضعت نجله مجد للتحقيق بعد أن استولى الجنود على هواتفهم المحمولة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وداهمت عدة منازل في بلدة بيت عوا، جنوب المحافظة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت خضر شديد العويوي، والأسير المحرر بلال عمران أبو حسين، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة خلة الدار جنوب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى زكريا محيسن بعد الاعتداء عليه بالضرب على مدخل مخيم العروب.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا، عرف منها منزلا الأسيرين المحررين: مجاهد المسالمة، ومحمد عبد الحميد شطارة.