نتنياهو خلال لقائه وفدا أميركيًّا: "خلق تهديد عسكريّ حقيقيّ ضدّ إيران"

قال اشتية إن "استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والقوانين والتشريعات، خصوصا في ظل تفوق الفلسطينيين على اليهود من حيث العدد في فلسطين التاريخية".

شدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، اليوم الإثنين، على أن "أهم شيء هو خلق تهديد عسكري حقيقي ضدّ إيران".

وقال نتنياهو خلال لقائه الوفد: "لا نريد عالما تستطيع فيه إيران تدمير إسرائيل". وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا، مع أو بدون اتفاق، لحماية أنفسنا".

اشتيّة يلتقي أعضاء الكونغرس في رام الله

والتقى رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي.

وضم الوفد الأميركي، 22 عضوًا من الحزب الديمقراطي، برئاسة السيناتور حكيم جيفريز، زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب.

وبحث اللقاء "سبل إحياء العملية السياسية ودور الكونغرس الأميركي في حماية حل الدولتين، حيث طالب رئيس الوزراء الكونغرس بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

خلال لقاء اشتية بأعضاء الوفد الأميركيّ ("وفا")

وأكد اشتية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ،بشكل يومي من خلال القتل والاقتحام والاستيطان، مشددا على أن هذا يتسبب بتدمير حل الدولتين بشكل ممنهج.

وقال إن "استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والقوانين والتشريعات، خصوصا في ظل تفوق الفلسطينيين على اليهود من حيث العدد في فلسطين التاريخية".

ودعا اشتية الكونغرس إلى "الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وفقًا للاتفاقيات الموقعة"، معتبرًا أن "عدم سماح إسرائيل بذلك يعد محاولة لمحاربة الديمقراطية الفلسطينية".

كما طالب بترجمة إدانة الإدارة الأميركية للاستيطان إلى إجراءات رادعة تحمي حل الدولتين من إسرائيل.

من جانب آخر، دعا اشتية أعضاء الكونغرس للدفع نحو تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتربطهما بالإرهاب.