اعتقالات بالضفة واشتباكات باقتحام الاحتلال لجنين

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات تصديا للقوات المقتحمة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مدنية جنين خلال التصدي لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات تصديا للقوات المقتحمة.

وذكر شهود عيان أن وحدات خاصة تسللت لحي المراح متخفية داخل مركبات فلسطينية مدنية، وحاصرت عدة منازل، وتبعتها نحو 20 آلية عسكرية مصفحة لمساندتها في عملية دهم المنازل، وقد احتل الجنود والقناصة بنايات عديدة.

وفور اقتحام الآليات العسكرية للمدينة، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة وسمعت أصواتها في أرجاء المدينة خاصة بمنطقة حي المراح والمنطقة الشرقية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الخمايسة بحي المراح في جنين، واعتقلت شابا من منزل العائلة، بعد أن عاثت به خرابا وأخضعت قاطنيه لتحقيقات ميدانية.

وقالت سرايا القدس في جنين في بيان مقتضب: "مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال في منطقة المراح بصليات كثيفة من الرصاص".

اعتقال 17 فلسطينيا من الضفة

يأتي ذلك، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لمناطق مختلفة في الضفة، والتي تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 17 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال عمار عسلية وأولاده الأربعة من بلدة برقة شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال برقة واعتدت على السكان ونفذت عمليات اعتقال طالت كل من: عمار عسلية، وصقر عمار عسلية، ومحمود عمار عسلية، ومحمد عمار عسلية، وعبد عمار عسلية.

وكان عمار عسلية قد أصيب في هجوم المستوطنين على البلدة يوم الجمعة الماضي، والذي استشهد خلاله الشاب قصي معطان برصاص المستوطنين.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ماهر النعسان من المغير، ومبتسم الريماوي من بيت ريما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد سمير خمايسة من جنين، وزهير نصاصرة، ومحمود نصاصرة، وكاظم حنني من بيت فوريك، ويزن داود طقاطقة من بيت فجار، ولؤي أبو السعد من محافظة القدس.