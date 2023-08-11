الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

في بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق فيما أصيب رئيس مجلس قروي بيت دجن برضوض إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

أصيب فلسطينيون بالرصاص وحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 4 بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق فيما أصيب رئيس مجلس قروي بيت دجن برضوض إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع نحو المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بالاختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال على رئيس مجلس قروي بيت دجن، نصر أبو جيش، بالضرب ما أسفر عن إصابته برضوض.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، قد دعت المواطنين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.