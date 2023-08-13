"حماس": جاهزون لتفعيل لجنة وطنية من الفصائل الفلسطينية

خليل الحية يقول إن الحركة جاهزة "لتفعيل لجنة وطنية مع الفصائل لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين. حماس شاركت في اجتماع الفصائل الفلسطينية للوقوف صفًا واحدًا أمام المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية".

عباس في القاهرة، الشهر الماضي (أ.ب.أ)

أعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم، الأحد، أنها جاهزة لتفعيل لجنة وطنية من الفصائل الفلسطينية لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين الذي عقد بمصر في 30 تموز/ يوليو الماضي، لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، في مقابلة متلفزة عبر فضائية الأقصى (تابعة لحماس): "علاقة حماس بالفصائل الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني في أفضل أحوالها".

وأضاف "نحن جاهزون لتفعيل لجنة وطنية مع الفصائل لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين. حماس شاركت في اجتماع الفصائل الفلسطينية للوقوف صفًا واحدًا أمام المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية".

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بمشاركة 11 فصيلا، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة "الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وسبل إنهاء الانقسام".

وعقب اللقاء، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل المشاركة بالاجتماع لاستكمال الحوار الوطني بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وبشأن علاقات حماس الخارجية مع الدول، قال الحية: "حركة حماس لا تغلق الباب على أي علاقة مع الدول المحورية، حتى توصل الرواية الفلسطينية للعالم".

وأضاف: "ليس لدينا خصومة مع أحد سوى الاحتلال وأعدنا كثيرًا من العلاقات التي قطعت، وسعداء بالاتفاق بين السعودية وإيران وعودة سورية للجامعة العربية".

ومن ناحية أخرى، قال الحية إن "الاحتلال يهدف لتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وتابع: "العدو يشعل في المنطقة حربا دينية وسياسية واجتماعية ونحن واجبنا إفشال تلك المخططات".