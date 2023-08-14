القدس المحتلة: مستوطنون يستولون على أرض والاحتلال يخطر بهدم منشآت

أقدمت جرافة تابعة لمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على جرف قطعة أرض في وادي حلوة، كان قد استولى عليها مستوطنون قبل عدة سنوات، ما تسبب بأزمة سير خانقة في الحي.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين بهدم 20 منشأة في حي وادي الجوز في القدس المحتلة.

وجاء في التفاصيل، أن إخطارات الهدم طالت المنشآت في المنطقة الصناعية الرئيسية بالقدس المحتلة، إذ تواجه 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 منشأة في حي وادي الجوز خطر الهدم.

ويتهدد الهدم المنشآت في حي وادي الجوز لصالح إقامة أضخم مخطط إسرائيلي استيطاني تحت ما يسمى "وادي السيليكون".

إلى ذلك، جرف مستوطنون الإثنين قطعة أرض في حي وادي حلوة بسلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما وضع آخرون أعمدة حديدية على قطع أرض أخرى تمهيدا لتسييجها وإغلاقها ببوابة حديدية.

وأفيد بأن جرافة تابعة لمستوطنين بحماية قوات الاحتلال أقدمت على جرف قطعة أرض في وادي حلوة، كان قد استولى عليها مستوطنون قبل عدة سنوات، ما تسبب بأزمة سير خانقة في الحي.

يذكر أن حي وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، هو الأكثر استهدافا من الجمعيات الاستيطانية التي تسعى للسيطرة على عقاراته بعدة طرق، خاصة عن طريق " حارس أملاك الغائبين"، علما أنه يوجد داخل الحي ما يزيد عن 50 بؤرة استيطانية.

وتنفذ الجمعيات الاستيطانية عدة مشاريع في الحي ومنها "محطات للقطار الهوائي"، و"محطات سياحية"، و"مركز للزوار"، إضافة إلى حفر شبكة الأنفاق أسفله التي توصل إلى أسوار المسجد الأقصى وساحة البراق وعين سلوان، الأمر الذي يهدد الحي بالانهيار.