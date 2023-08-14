مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية خلال اقتحامهم للأقصى

منذ ساعات الصباح الباكر، نشرت شرطة الاحتلال منذ عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين وتضييق الحركة والتنقل على الفلسطينيين.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وقاموا بتأدية طقوا تلمودية في ساحاته، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، نشرت شرطة الاحتلال منذ عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين وتضييق الحركة والتنقل على الفلسطينيين.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية، وتبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

وردا على اعتداءات المستوطنين واقتحامهم للأقصى، كثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية، بما فيها موجة الأعياد اليهودية المقبلة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.