مسيرة استفزازية للمستوطنين بالبلدة القديمة في الخليل

تقدم المسيرة الاستفزازية المئات من المستوطنين المدججين بالأسلحة، حيث رفعوا الأعلام الإسرائيلية، ورددوا الهتافات التحريضية والعنصرية المعادية للفلسطينيين.

شارك مئات المستوطنين المدججين بالسلاح بعد ظهر اليوم الإثنين، في مسيرة استفزازية جابت شارع الشهداء وحي السهلة وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت المسيرة الاستفزازية من مستوطنة "بيت رومانو" ومدرسة أسامة بن المنقذ التي حولتها سلطات الاحتلال إلى معهد ديني توراتي لتخريج الحاخامات.

وتقدم المسيرة الاستفزازية المئات من المستوطنين المدججين بالأسلحة، حيث رفعوا الأعلام الإسرائيلية، ورددوا الهتافات التحريضية والعنصرية المعادية للفلسطينيين.

وجابت مسيرة المستوطنين الاستفزازية شوارع وأزقة وسط مدينة الخليل وصولا إلى ساحات البلدة القديمة وباحات الحرم الإبراهيمي، كما رددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب".

وعرقلت قوات الاحتلال مرور الفلسطينيين في البلدة القديمة لعدة ساعات ومنعت السكان الوصول إلى منازلهم، كما عرقلت عصابات من المستوطنين على حاجز عسكري نصبه الاحتلال في واد سعير شمال شرق الخليل، مرور الفلسطينيين لمدة ساعة تقريبا وشتموهم بعبارات عنصرية وغير أخلاقية.