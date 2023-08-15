كتيبة جنين تعلن إطلاق قذيفة "قسام 1" تجاه مستوطنة شاكيد

قالت الكتيبة في بيان مقتضب، "إن ذلك جاء ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرا لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الاعداد والتطوير المستمر".

أصدرت كتيبة العياش في جنين صباح اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت من خلاله أنها أطلقت قذيفة صاروخية من طراز "قسام 1" تجاه مستوطنة شاكيد المقامة على الأراضي الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتيبة في بيان مقتضب، إن "ذلك جاء ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأراً لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الإعداد والتطوير المستمر".

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الأمنية المعقدة وقلة الإمكانيات والتضيقات، إلا أنهم مستمرون في طريقهم لجعل ضفة العياش جحيما على المحتل، وفق نص بيانهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتصب إنه يحقق في بيان فلسطيني حول إطلاق قذيفة صاروخية من جنين تجاه شاكيد.

وكانت "كتيبة العياش" في جنين أعلنت يوم 27 من تموز/يوليو الماضي، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة "رام أون"، الواقعة في منطقة الجلبوع، بقذيفة صاروخية من طراز "قسام 1".

وفي التاسع من تموز/يوليو الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين أُطلقا من منطقة جنين باتجاه مستوطنة شاكيد.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها كتيبة العياش، قد أعلنت إطلاق صاروخين محليي الصنع من طراز "القسام 1" باتجاه مستوطنة شاكيد، وبثت الكتيبة على منصة تليغرام مقطعا مصورا تقول فيه إن عناصرها استهدفوا المستوطنة.

في غضون شهرين، تم رصد أربع محاولات لإطلاق قذائف صاروخية، وفي كل مرة "تتحسن عمليات الإطلاق، ونوعية المواد المستخدمة بالقذائف، حيث كانت البداية بقذائف بدائية جدا، ولكن في آخر مرتين القذائف الصاروخية تمكنت من الوصول لمسافة أكبر.