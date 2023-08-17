فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسيّ لدى فلسطين إلى سفارة

قالت الخارجية الفلسطينية إن "هذه الخطوة تأتي ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين في نيسان/ أبريل 2009، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقفها الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة".

رفعت فنزويلا مستوى تمثيلها لدى فلسطين من مكتب تمثيل إلى سفارة، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس.

جاء ذلك في بيان من الخارجية الفلسطينية رحبت فيه بقرار فنزويلا، التي لم تعلن بعد عن مقر السفارة.

وقالت الخارجية إن "هذه الخطوة تأتي ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين في نيسان/ أبريل 2009، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقفها الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة".

وأعربت عن "امتنان وشكر دولة فلسطين للجمهورية الفنزويلية رئيسا وحكومةً وشعبا، على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولهذا القرار الشجاع".

وأشارت إلى أن القرار "يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وبخاصة في ظلّ ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية، ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي، من جراء استمرار الاحتلال".

وكانت فنزويلا قد افتتحت عام 2006 مكتبا تمثيلا لها لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.