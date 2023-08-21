الاحتلال يهدم منزلا ومصنعا للطوب بالقدس

أكد رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد، إن الدمار الذي خلفه الاحتلال كبير، وأشار إلى أن المنطقة مستهدفة من قبل الاحتلال وتتعرض لعمليات هدم متكررة.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الإثنين، منزلا ومصنعا للطوب في بلدة بدو، شمال غرب مدينة القدس، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن جرافات الاحتلال ترافقها قوات معززة من شرطة الاحتلال وحرس الحدود، هدمت منزل عائلة باجس حسين الشيخ، وتبلغ مساحته 150 مترا على مدخل البلدة، بحجة البناء بدون ترخيص.

يذكر أن هناك 11 منزلا ومنشأة و5 مخازن تجارية في المنطقة ذاتها مهددة بالهدم.

وهدمت قوات الاحتلال مصنعا للطوب يعود إلى مهند غانم أبو عيد، ومحمد غانم أبو عيد، وتقدر خسائر هدمه بمئات آلاف الشواقل، علما أنه مبني منذ 20 عاما.

كما هدمت قوات الاحتلال أسوارا وجدرانا استنادية، وعاثت في الأراضي الزراعية خرابا، والتي تعود لعائلة عبد الحكيم محمد عياش.

واعتقلت قوات الاحتلال، مؤمن الشيخ، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه في البلدة.

وأكد رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد، إن الدمار الذي خلفه الاحتلال كبير، وأشار إلى أن المنطقة مستهدفة من قبل الاحتلال وتتعرض لعمليات هدم متكررة.

وصباح اليوم، هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيدا لهدمه.