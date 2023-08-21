مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات، القدس، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات..

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات، القدس، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات..

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين خليل قاسم الشيخ، ومهدي، وأنور أحمد الشيخ، وأحمد علي الشيخ، ومراد محمود الشيخ من بلدة مراح رباح قضاء بيت لحم.

وطالت اعتقالات محافظة بيت لحم أيضا، إياد محمد طقاطقة، من بلدة بيت فجار، والأسير المحرر محمود موسى خليفة، من بلدة العبيدية.

ومن محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال إسماعيل صافي، ويونس أبو شريف من بلدة كفر عقب.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، الطالب في جامعة بيرزيت يحيى القاروط من طولكرم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب أحمد بسام محمد عاشور الجعبة، وزياد أبو عيشة، ووائل عبد ربه الرجبي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

ونفذ فلسطينيون 19 عملا مقاوما، في الضفة الغربية المحتلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 19عملا مقاوما، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء 4 عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و7 مواجهات في مناطق متفرقة.