اعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية الخليل

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة بالضفة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، وكذلك تم مداهمة عشرات المنازل وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقلت عددا من الشبان، بزعم الضلوع في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، حيث عملت قوات الاحتلال على أخذ قياسات منزلي منفذي عملية إطلاق النار التي نفذت قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة بالضفة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، وكذلك تم مداهمة عشرات المنازل وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلي منفذي عملية الخليل من عائلة الشنتير في خلة مناع في مدينة الخليل، حيث أخذت القياسات للمنزلين تمهيدا لهدمهما.

وقالت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الأمن قامت الليلة الماضية بالعمل داخل مدينة الخليل لإحباط الإرهاب ولاستجواب مشتبه فيهم، بالإضافة إلى أعمال تمشيط ومسح هندسي لمنزلي منفذي عملية إطلاق النار على شارع 60 بالقرب من مستوطنة كريات أربع".

وخلال عملية المسح الهندسي للمنزلين، اندلعت مواجهات خلالها تم رشق قوات الاحتلال بالحجارة وإطلاق الألعاب النارية وإلقاء الزجاجات الحارقة على الجنود، دون وقوع إصابات في صفوف القوات المقتحمة للخليل، بحسب ما ورد في بيان المتحدث العسكري.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عدة بلدات بمحافظة جنين بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات جبع واليامون وسيلة الظهر في مدينة جنين وشنت حملة مداهمات في تلك المناطق لمنازل الفلسطينيين، من بينها منزل الأسير والقيادي في حركة حماس نزيه أبو عون واعتقلت نجله، ومنزل الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس قبل أن تعتقله.

كما اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي صادق أبو الخير عقب اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة بين الشبان ومسلحين مع قوات الاحتلال، حيث تم استهداف جيبات وآليات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع والقنابل الحارقة وصليات الرصاص.