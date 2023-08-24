حملة اعتقالات واسعة بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات

تركزت الاقتحامات في محافظات نابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق، حيث بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز السام المدمع.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق للأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في محافظات نابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

وقال نادي الأسير إنه عرف من بين المعتقلين: الجريح عكرمة الخماش من البلدة القديمة بنابلس، وهمام لافي من بلدة عقربا جنوب نابلس، ومحمد السيد، وحسن بحورة، وياسين بحورة من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، وعبود أبو سرور من مخيم جنين، ومن محافظة طولكرم طالت الاعتقالات، عذاب ساهر الباشا، وبهاء أيمن صباريني، ورشيد محمود بشرات، وأيهم وائل شيخ يوسف، بينما من بلدة عزون اعتقلت قوات الاحتلال أدهم شلو، وحماد شلو.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظة الخليل وخاصة في مخيم الفوار، حيث طالت الاعتقالات 16 شابا عرف منهم: المحرر مثنى القواسمي، وساهر غطاشة، وباجس المغالسة، ويوسف العناتي، وعبد المجيد حليقاوي، وجهاد ياغي، وأنس العبسي، وأكرم جودة، وأحمد أكرم جودة، وسعيد أكرم جودة، وعبد وليد أبو عواد، ومحمود وليد أبو عواد، وسام المغالسة، وأحمد خليل مطرية، وعيسى براهمة والمحرر سفيان جمجوم.

اشتباكات في نابلس وقباطية

وعلى صعيد التطورات الميدانية، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية التي اقتحمت أطراف محيط البلدة القديمة بنابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال الخاصة والتعزيزات العسكرية في حي الياسمينة بنابلس، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، تبعها وصول تعزيزات من منطقة الطور وانتشرت في محيط البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عكرمة الخماش بعد محاصرة منزله، علما أن الخماش عضو في مجموعات "عرين الأسود"، وكان قد أصيب بجراح خطيرة جراء انفجار عرضي لعبوة ناسفة أثناء تجهيزها العام الماضي.

وفي محافظة جنين، دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات في عدة بلدات بالمحافظة، حيث تعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار خلال اقتحام بلدة يعبد، بينما دارت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية.

وقالت "سرايا القدس" في جنين في بيان مقتضب: "مجاهدونا تمكنوا فجر اليوم من استهداف آليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها لبلدة قباطية".

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة مخيم عقبة جبر بأريحا، ودفعت وتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان.

الاحتلال يقرر هدم منزلي شهيدين نفذا عمليتي إطلاق نار بالضفة

يأتي ذلك، فيما أعلن جيش الاحتلال، نيته هدم منزلين لمنفذي عمليتي إطلاق نار في الضفة الغربية، أسفرتا عن مقتل 7 مستوطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إنه سيهدم منزل الشهيد مهند شحادة (26 عاما) في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، وهو منفذ عملية إطلاق النار في محطة وقود قرب مدخل مستوطنة "عيليه" على الطريق بين نابلس ورام الله، إلى جانب خالد صباح، بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، ما أدى لمقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.

وسيتم أيضا هدم منزل الشهيد حسن قطناني في مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس، منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة الحمرا في الأغوار في 7 نيسان/ أبريل الماضي، برفقة الشهيد معاذ المصري، وأسفرت العملية عن مقتل ثلاث مستوطنات، وفق بيان جيش الاحتلال.