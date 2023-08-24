دعوات لإحياء الفجر العظيم: مستوطنون يقتحمون الأقصى

منذ ساعات الصباح الباكر، نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على الفلسطينيين والحد من تنقلهم في ساحات الحرم ومسار الاقتحامات.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية للمشاركة في حملة الفجر العظيم غدا الجمعة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على الفلسطينيين والحد من تنقلهم في ساحات الحرم ومسار الاقتحامات.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزوعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حارس الأقصى عبد الرحمن السعو، أثناء تواجده في مكان عمله قرب باب المجلس داخل الأقصى، عقب اعترضه على إغلاق الشرطة الباب.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.