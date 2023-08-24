مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام بالأغوار والاحتلال يهدم منشأة بالقدس

خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 58 منشأة في القدس، منها 8 منشآت هدمت بشكل ذاتي قسري، إلى جانب 14 عملية حفر وتجريف لأراضي الفلسطينيين، وتسليم 5 إخطارات بالهدم لعدد من المنشآت التجارية في المحافظة.

اعتدى مستوطنون، صباح اليوم الخميس، على رعاة أغنام فلسطينيين في الأغوار الشمالية، فيما هدمت جرافات الاحتلال مغسلة سيارات شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال هدمت مغسلة سيارات في بلدة العيسوية، وتعود المغسلة للشاب آدم يوسف محيسن من البلدة.

وبحسب المركز، فإن تلك القوات هدمت مغسلة سيارات أقيمت مكان قاعة أفراح كانت قد أحرقتها ودمرت محتوياتها في الماضي.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 58 منشأة في القدس، منها 8 منشآت هدمت بشكل ذاتي قسري، إلى جانب 14 عملية حفر وتجريف لأراضي الفلسطينيين، وتسليم 5 إخطارات بالهدم لعدد من المنشآت التجارية في المحافظة.

إلى ذلك، هاجمت عصابات من المستوطنين رعاة الماشية في منطقة خلة مكحول، بحماية قوات الاحتلال الذي طرد الرعاة من المكان ومنعهم من العودة إليه.

وتتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معا، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.

وتشكل منطقة الأغوار الفلسطينية التي تبلغ مساحتها قرابة 25% من مساحة الضفة الغربية محط أطماع لسلطات الاحتلال، حيث تنمو المستوطنات، وتتسارع عمليات التطهير العرقي فيها على حساب البدو والمزارعين البسطاء.