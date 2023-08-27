فصائل فلسطينية تحذر إسرائيل من "المساس بقيادتها"

حذرت حركة "الجهاد الإسلامي"، إسرائيل من "اغتيال قادة المقاومة"، وقال المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، إن "المقاومة تتعامل بجدية مع تهديدات الاحتلال، وأي معركة قادمة ستشهد تطورا ستردع الاحتلال".

حذرت فصائل فلسطينية الأحد الحكومة الإسرائيلية من "المساس بقيادتها"، وتوعدت بالرد بـ"قوة وحزم" في حال مساسها بـ"قيادة المقاومة".

وقالت حركة "حماس" في بيان لها إنه "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".

واعتبرت أن "تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة".

كما حذرت حركة "الجهاد الإسلامي"، إسرائيل من "اغتيال قادة المقاومة"، وقال المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، إن "المقاومة تتعامل بجدية مع تهديدات الاحتلال، وأي معركة قادمة ستشهد تطورا ستردع الاحتلال".

ومن جانبها، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "ما يردع هذا العدو المجرم عن أي جريمة بما في ذلك استهداف قادة المقاومة، هو المزيد من المقاومة".

وأضافت في بيان أن "قوى المقاومة تنظر لكل اعتداءٍ من قبل العدو على شعبنا باعتباره موضع للرد ولحسابٍ طويلٍ سيدفع العدو ثمنه عاجلا أو آجلا".

من جانبه، قال المتحدث باسم لجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم "هذا العدو سيدفع ثمن أي جريمة أو حماقة يرتكبها بحق قادة المقاومة".

ويأتي ذلك بعدما هدد نتنياهو الأحد باغتيال العاروري، وقال لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي إن "العاروري يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه".

وأضاف أنه "يدركون جيدا في حماس وباقي أذرع إيران أنه سنحارب بكافة الوسائل محاولاتهم لإنتاج إرهاب ضدنا، في يهودا والسامرة وغزة وفي أي مكان آخر"، معتبرا أن "من يحاول استهدافنا، تمويل، تنظيم، إرسال إرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".