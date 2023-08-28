الاحتلال يعتقل 5 صيادين ببحر بيت لاهيا

أفاد منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر في بيان له، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين بعد محاصرة قاربين بمنطقة السودانية "الواحة".

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، 5 صيادين فلسطينيين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر.

وأفاد منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر في بيان له، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين بعد محاصرة قاربين بمنطقة السودانية "الواحة".

وأوضح بكر أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين خلال إبحارهم على مسافة 2 ميل بحري، حيث اقتادتهم إلى ميناء أسدود، كما تم سحب حسكتي صيد باتجاه ميناء أسدود.

وذكر بكر أن 3 من الصيادين المعتقلين أشقاء، وهم: سليم جمال النعمان، حسن جمال النعمان، محمد جمال النعمان، وحيد السيد كسكين، محمد سعيد الصعيدي.

وجاءت عملية الاعتقال بعد أن فتحت الزوارق الحربية النار صوبهم، ومهاجمة القاربين.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، حيث تحرمهم من الصيد بحرية، في وقت تقلص مساحة الصيد بشكل متكرر.

ومنذ مطلع العام الحالي حتى الآن، ارتكبت بحرية الاحتلال أكثر من 200 اعتداء، على الصيادين الفلسطينيين ومعداتهم أثناء عملهم قبالة سواحل قطاع غزة.

وبين فترة وأخرى تعلن سلطات الاحتلال زيادة أو تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، وصلت أقصى منطقة مسموح بها الصيد 15 ميلا، فيما بلغت أقل منطقة 6 أميال، لكنّ مؤسسات حقوقية تؤكد أن ما يمتلكه الصياد من مساحات "صفر ميل" في ظل الاعتداءات المتكررة.

ويطالب الصيادون البالغ عددهم نحو 4500، بتوفير حماية دولية لهم، وبوقف الحصار البحري، والسماح بدخول أدوات الصيد ومحركات القوارب، ووقف التلاعب بمساحات الصيد المسموح بها.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت فجر اليوم الإثنين، فلسطينيا حاول اجتياز السياج الحدودي من شمال قطاع غزة نحو الغلاف، وتم تحويله للتحقيق.