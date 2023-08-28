قطع 50 شجرة زيتون: مشاريع بنى تحتية للبؤر الاستيطانية قرب نابلس

أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن، بأن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بدأت بمد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

قام مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، بمد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية على أراضي بلدة قصرة، كما قامت عصابة من المستوطنين بقطع 50 شجرة زيتون ومهاجمة المنازل جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن، بأن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بدأت بمد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

وأشار إلى أن المستوطنين نصبوا منازل متنقلة "كرفانات" قبل شهر في المنطقة الشرقية، التي تعود ملكيتها لعدد من سكان بلدة قصرة.

وأوضح أن الاحتلال يهدف عبر إقامة البؤرة وتزويدها بخدمات البنية التحتية إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي لصالح البؤرتين الاستيطانيتين "إيش كودش" و"أحيا"، المقامتين على أراضي البلدة.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل بلدة مادما جنوب نابلس شمالي الضفة، وشنوا عمليات تخريب وتدمير وقطعوا عشرات أشجار الزيتون.

وقال رئيس مجلس قروي مادما وجيه قط، إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية بالبلدة، وقطعوا 50 شجرة زيتون مثمرة تعود لعائلة محمود عبد الرحيم قط، كما أضرموا النيران في أراضي البلدة.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا عددا من المنازل ورشقوها بالحجارة وحطموا بواباتها ملحقين خرابا كبيرا بمحتوياتها، وروعوا سكانها من النساء والأطفال بغياب الرجال.

وتداعى الأهالي لمواجهة المستوطنين، ودارت مواجهات بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاههم.

ومنذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، بلغت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية 1250 اعتداء، وفق آخر إحصائية لمركز أبحاث فلسطيني.