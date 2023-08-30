مواجهات واعتقالات في الضفة

رصد نادي الأسير الفلسطيني، 4400 حالة اعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع العام الحالي، بينها 619 طفلا و78 سيدة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، وذلك خلال حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، أريحا، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، وقلقيلية، وطوكرم، حيث اعتقلت عددا من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة، وعرف من المعتقلين: الفتى جهاد ياسر مطاوع، وياسر مطاوع من بلدة شقبا قضاء رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال إسلام أبو سماحة من طولكرم، ومحمد الواوي من حلحول، وقاسم العلامي من بيت أمر شمال الخليل، وعدي اللدعة، وقصي اللدعة من مخيم عقبة جبر، والناشط مراد اشتيوي من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نبيل زيود من بلدة السيلة الحارثية، أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري، واستولت على مركبته.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبة عمومية على حاجز حوارة، واحتجزت ركابها، واعتقلت فاطمة أبو شلال (41عاما) من سكان مخيم العين غربي نابلس.

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في بلدة يعبد قضاء جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات الفلسطينيين.

ورصد نادي الأسير الفلسطيني، 4400 حالة اعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع العام الحالي، بينها 619 طفلا و78 سيدة.