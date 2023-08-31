الاحتلال يقتحم بيت عزاء الشهيد الفتى خالد الزعانين في القدس ويعتقل شابا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عرفات عمرو (18 عاما) من بيت عزاء الشهيد الزعانين، واعتدت على الأهالي المتواجدين في بيت العزاء بالضرب، وأخلَت المتواجدين فيه.

عناصر الاحتلال في موقع العملية المزعومة في القدس، الأربعاء (Getty Images)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيت عزاء الشهيد الفتى خالد الزعانين في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واعتقلت مقدسيا من داخل بيت العزاء.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عرفات عمرو (18 عاما) من بيت عزاء الشهيد الزعانين، واعتدت على الأهالي المتواجدين في بيت العزاء بالضرب، وأخلَت المتواجدين فيه.

الشهيد الفتى زعانين

وكانت شرطة الاحتلال قد أطلقت النار صوب الفتى خالد سامر الزعانين (14 عاما) قرب باب العمود، مساء امس، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليستشهد في المكان.

وأظهر شريط مصور، الشهيد وهو ملقى على الأرض وينزف دما، دون تقديم رعاية طبية له.

وادعت التقارير الإسرائيلية إصابة مستوطن بجراح تتراوح بين طفيفة ومتوسطة الخطورة.

وقالت إنه هرب من مكان العملية إلى حي الشيخ جرّاح، حيث التقى بالطواقم الطبية التي قُدمت له إسعافات أولية ونقلته إلى مستشفى "شعاري تسيديك" لاستكمال العلاج.