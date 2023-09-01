إصابتان واعتقالات في اقتحام الاحتلال عقابا شمال طوباس

أصيب شاب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا، شمال طوباس، في الضفة الغربية.

أصيب، صباح اليوم الجمعة، شابان أحدهما بالرصاص الحي، والآخر بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا، شمال طوباس، في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس، إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

وأفادت مصادر إعلامية، في وقت لاحق، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد وليد أبو عرة ووالده ووالدته وشقيقته من وسط عقابا، خلال الاقتحام المتواصل للبلدة.