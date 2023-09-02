الاحتلال يعتقل شبانا من محافظة رام الله بينهم أسير محرر ويغلق مدخل برقة

اعتقلت قوات الاحتلال قوات؛ أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدخل قرية برقة شرقي رام الله، لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخل الرئيس للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية، للوصول إلى أماكن عملهم.

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وكان قد استشهد شاب وأُصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة عقابا بطوباس في الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة. كما قصفت قوات الاحتلال منزلا في البلدة، ما ألحق به أضرارا جسيمة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال أحمد أبو عرة، تزعم أنه ضالع في إطلاق نار نحو مستوطنين في غور الأردن.

وكان الشهيد قد أُصيب برأسه برصاص الاحتلال، ليستشهد متأثرا بجراحه، بعد ذلك بوقت وجيز.