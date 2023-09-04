الاحتلال يوقف تصدير البضائع من غزة بزعم ضبط مواد متفجرة

جاء في بيان مشترك لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أنه "جرى الإثنين إحباط محاولة استثنائية لتهريب مواد متفجرة من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

أوقف الاحتلال تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري حتى إشعار آخر، بزعم ضبط "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كان في طريقها إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة التي تديرها السلطة الفلسطينية، إن "الاحتلال أبلغنا بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "الاحتلال يزعم وجود مواد متفجرة في شحنة للملابس، كانت مصدرة من قطاع غزة للضفة الغربية".

وجاء في بيان مشترك لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أنه "جرى الإثنين إحباط محاولة استثنائية لتهريب مواد متفجرة من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأضاف "خلال تفتيش أمني لبضائع وصلت من قطاع غزة إلى المعبر في ثلاث شاحنات، تم العثور على مواد متفجرة تزن بضعة كيلوغرامات مخبأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية، إذ عثر على المواد المتفجرة داخل بطانة للملابس ويعتقد أنها كانت في طريقها إلى عناصر إرهابية".

وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بعد تقييم الأوضاع وبناء على قرار وزير الأمن، يوآف غالانت، بوقف تصدير البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل حتى إشعار آخر؛ حسبما جاء في البيان.

مما يذكر أن معبر كرم أبو سالم يعتبر المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها قطاع غزة.