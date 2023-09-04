مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية للحشد والرباط

تفرض شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تواصل دعوات للمقدسيين للحشد والرباط بالقدس والأقصى قبيل الاقتحامات التي تتوسع خلال الأعياد اليهودية.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، نشرت قوات الاحتلال، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد وقبالة مسجد قبة الصخرة، وسط استفزاز للمصلين والحراس قبيل مغادرتهم ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال أصدرت 32 قرار إبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى خلال آب/ أغسطس الماضي.

وأوضح المركز في تقرير له، أن قرارات الإبعاد شملت القدس، البلدة القديمة، المسجد الأقصى، الشيخ جراح، وعن مكان السكن، وتراوحت بين أٍسبوع- 6 أشهر.

ويأتي ذلك، فيما كثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم دعواتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية المقبلة، والتي تبدأ منتصف الشهر الجاري وتنتهي في منتصف شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.