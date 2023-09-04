مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب طوباس

دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل علي حسن أبو شما، واعتقلت نجله رضا، بعد أن عاثت بالمنزل خرابا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال قرب طوباس.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، طوباس، ورام الله، ونابلس خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل علي حسن أبو شما، واعتقلت نجله رضا، بعد أن عاثت بالمنزل خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ ياسر إبراهيم فحل، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت القوات الأسيرة المحررة حنان البرغوثي.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هشام جاد الله عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت الشاب نهاد أبو كشك عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر.

واندلعت مواجهات ليلية، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله.

واقتحمت دوريات عسكرية البلدة، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة برقا الرئيس شرقا، واحتجزت المركبات والسكان، حيث تواصل قوات الاحتلال منذ نحو شهر اقتحامات واغلاقات متكررة للبلدة، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين.

ونفذ فلسطينيون، 14 عملا مقاوما في مدن وقرى الضفة الغربية، خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة مستوطن بجروح متوسطة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره، عملية إطلاق نار، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداء المستوطنين وتحطيم مركبتين لهم، إضافة إلى 8 نقاط مواجهة في مختلف مناطق الضفة.