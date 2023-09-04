23 اقتحاما للأقصى و51 منعا للآذان بالإبراهيمي خلال آب

أوضح وزير الأوقاف الفلسطيني أن الاحتلال منع رفع الآذان في 51 وقتا بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، إضافة إلى إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي بحجة الأعياد اليهودية

زيادة وتيرة الاعتداءات على المساجد، والأماكن الدينية (Getty Images)

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، على فترتين صباحية ومسائية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأضاف البكري في بيان له، اليوم الإثنين، أن اقتحامات المستوطنين تخللتها أداء طقوس تلمودية، وجولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأشار إلى أن المستوطنين احتفلوا بعقد قران يهودي مقابل حائط البراق والمسجد الأقصى، كما منع الاحتلال استكمال أعمال الترميم في المسجد الأقصى.

وأوضح وزير الأوقاف الفلسطيني أن الاحتلال منع رفع الآذان في 51 وقتا بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، إضافة إلى إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي بحجة الأعياد اليهودية، ومنع المصلين من الصلاة فيه، واعتدى على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة، بعد تكسير زجاج الأضرحة والمسجد.

وذكر أن الاحتلال ومستوطنيه اعتدوا خلال شهر أغسطس على مسجد قيطون في البلدة القديمة من الخليل، من خلال وضع عشب صناعي، في خطوة تمهيدية للاستيلاء عليه واستخدام المستوطنين له، كما اعتدَوا على الأراضي الوقفية في مشهد الأربعين من خلال وضع الخيام في المكان.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من زيادة وتيرة الاعتداءات على المساجد، والأماكن الدينية، ما هو إلا سياسة تندرج تحت إطار التطهير الديني والعرقي.

ودعا البكري، المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتهم لمحاربة مخططات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة.

ووجه الدعوات لتعزيز الرباط في المسجد الأقصى من أجل صد اقتحامات المستوطنين، وإفشال مخططاتهم.