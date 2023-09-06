الاحتلال يهدم 12 منشأة تجارية وسكنية شرق القدس

أفاد مركز معلومات وادي حلوة أنه حتى هذه اللحظة هدمت جرافات سلطات الاحتلال 12 منشأة في بلدة عناتا الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، 9 منها تجارية و2 سكنية و1 زراعية لتربية الحيوانات.

هدم منشآت تجارية وسكنية في عناتا صباح اليوم (القسطل)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عددا من المباني والمنشآت في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أنه حتى هذه اللحظة هدمت جرافات سلطات الاحتلال 12 منشأة في بلدة عناتا الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، 9 منها تجارية و2 سكنية و1 زراعية لتربية الحيوانات.

ووفقا للمستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي، فإن عملية الهدم الضخمة تتركز منذ الصباح في المنطقة الصناعية وحي "البقعان".

وأفاد الرفاعي أن قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعان، عند الخامسة فجرا برفقة جرافات وآليات الاحتلال، وقامت بإغلاقه ومنع التنقل والحركة للسكان المحللين والاقتراب من المواقع المستهدفة.

وعقب حصار الحي، شرعت الجرافات بهدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية، ما ألحق دمارا كبيرا في المكان.