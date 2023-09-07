انخفاض معدل الأمية بفلسطين بـ84% بالعقدين الماضيين

أشارت المعطيات، التي نشرها مركز الإحصاء، اليوم الخميس، إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997؛ إذ انخفض بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في العام 1997 إلى 2.2% عام 2022.

أظهرت معطيات فلسطينية رسمية، نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض معدل الأمية في فلسطين بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين.

وأشارت المعطيات، التي نشرها مركز الإحصاء، اليوم الخميس، إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997؛ إذ انخفض بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في العام 1997 إلى 2.2% عام 2022.

وفق بيانات صدرت عن جمعية الجليل "ركاز"، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في أراضي 1948، 3.6% في العام 2017.

وأوضح مركز الإحصاء الفلسطيني في بيان: "هذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.1% في العام 2022، والإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.3% لنفس الفترة".

وأضاف المركز في بيانه: "وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 4.2% في العام 2022، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.8% لنفس الفترة".

ولفت مركز الإحصاء إلى أن أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن، إذ سجلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية 30-44 سنة أدنى نسبة.

وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 21.5% (حوالي 39 ألف أمي وأمية) في العام 2022، وبلغ 2.4% للفئة العمرية 45- 64 سنة، حوالي 17 ألف أمي وأمية.

وتابع: "0.7% كانت نسبة الأمية للفئة العمرية 30- 44 سنة، أي حوالي 7 آلاف شخص، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب 15-29 سنة 0.6%، حوالي 9 آلاف أمي وأمية لنفس العام 2022".

وأفادت المعطيات الرسمية، بأن ما يقارب 51 ألف شخص من الأميين يعيشون في التجمعات الحضرية، وبلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 2.9%، حوالي 15 ألف شخص، و2.3% في المخيمات قرابة الـ 6 آلاف، و2.0% في التجمعات الحضرية، حوالي 51 ألف أمي وأميّة في العام 2022".

وتعرّف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، الشخص الأميّ بأنه الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

وبلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.5% في العام 2020، حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء؛ بمعدل 25.1% بين الإناث مقارنة بـ 14.2% بين الذكور.

وفي نفس العام بلغ معدل الأمية عالميا بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.3%، بمعدل 16.7% بين الإناث، في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 9.9%.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية، في الـ 8 من أيلول/ سبتمبر كل عام، حيث تمّ الإعلان عنه في الدّورة الـ 14 للمؤتمر العام لليونسكو يوم 26 تشرين أول/ أكتوبر عام 1966م باعتباره يوما عالميا.