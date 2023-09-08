جنين: الاحتلال يقتحم يعبد وعرابة وكفيرت وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يعلن تعرض موقعه العسكري في الجلمة لإطلاق نار، كما يقول إنه تلقى تقارير حول إطلاق نار في سالم ومستوطنة "ميراف"، ويشن حملة اقتحامات تستهدف بلدات محافظة جنين وينصب حواجز عسكرية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي يعبد وعرابة، وقرية كفيرت، ونصبت حواجز عسكرية جنوب جنين، فيما أعلن جيش الاحتلال تعرض موقعه العسكري في الجلمة لعملية إطلاق نار لم تسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة وقرية كفيرت، وداهمت حي البعاجوة في يعبد وشنت حملة تفتيش واسعة، كما نصبت حواجز عسكرية متنقلة في محيط تلك البلدات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري، أعاقت حركة المواطنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها. فيما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابين من محافظة طولكرم.

وذكرت مصادر في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني راسم الأشقر بعد مداهمة منزله في بلدة صيدا، والأسير المحرر محمود فواز سريس، وهو من سكان مخيم نور شمس، على حاجز عسكري نصبته على الطريق المؤدي إلى رام الله.

في المقابل، أصدر جيش الاحتلال صباح اليوم، بيانا جاء في أن موقعه العسكري في الجلمة تعرض لعملية إطلاق نار، الليلة الماضية، وادعى أنه عثر على العشرات من خراطيش السلاح في المنطقة.

وشدد الجيش الإسرائيلي على عدم وقوع إصابات في صفوف قواته؛ فيما أفاد بأنه تلقى تقارير عن سماع دوي إطلاق نار في منطقة سالم وبالقرب من مستوطنة "ميراف"، دون وقوع إصابات.

وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات تفتيش في المنطقة بحثا عن المشتبه بهم.