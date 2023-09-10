مستوطنون يقتحمون الأقصى

تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيراتها ومساعيها لحشد المستوطنين بشكل واسع لاقتحامات المسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارا من منتصف أيلول/ سبتمبر الحالي.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض التقييدات على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وبغية الحد من تنقل وحركة الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

يأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في القدس والمسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

إلى ذلك، تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيراتها ومساعيها لحشد المستوطنين بشكل واسع لاقتحامات المسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارا من منتصف أيلول/ سبتمبر الحالي.

وخلال الأعياد، تحاول "منظمات الهيكل" فرض وقائع جديدة في القدس والأقصى، من خلال أداء المستوطنين طقوسا تلمودية وذبح القرابين والنفخ في البوق في محيطه وعند أبوابه، وغيرها.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.