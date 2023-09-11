ضبط شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة قرب سلفيت

أوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان لها، أنه تم ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من إحدى المستوطنات القريبة من المحافظة، ويقودها سائق يحمل هوية إسرائيلية عند أحد مداخل بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

تمكنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع جهازي الضابطة الجمركية والارتباط في محافظة سلفيت، من ارجاع شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات صلبة من مخلفات البناء والهدم والصوف الصخري والفلين والجبس، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وأوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان لها، أنه تم ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من إحدى المستوطنات القريبة من المحافظة، ويقودها سائق يحمل هوية إسرائيلية عند أحد مداخل بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وتم تحرير محاضر الضبط والمعاينة، وتوثيق إفادة السائق بعدم تكرار الفعل.

ولمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم ضبط مخلفات بناء قادمة من إحدى المستوطنات في محافظة سلفيت، حيث ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع جهاز الشرطة، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إســرائيلية محملة بمخلفات بناء قادمة من إحدى المستوطنات لطمرها في أراضي الفلسطينيين، في محافظة سلفيت، وتعتبر نفايات خطرة على البيئة الفلسطينية.

وباستدعاء جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة أقرت التحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية أصولا.

هذا ويهيب الجهاز بالمواطنين الفلسطينيين بعدم تداول بضائع المستوطنات وتقديم أي خدمة للمستوطنات، لما يشكله من خرق للقانون ويعرض من يخالف ذلك للمسائلة القانونية.

وفي السياق ذاته، دعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى أهمية التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات، مثمنة جهود كل الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.