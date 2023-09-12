ليبيا: 9 قتلى وعدد من المفقودين الفلسطينيين جراء الإعصار والسيول

أضاف الديك أن 62 فلسطينيًا آخرين يحاصرون حاليًا بسبب المياه في قرية قريبة من درنة، وتعمل القنصلية على التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي لضمان وصولهم إلى مناطق آمنة.

لقيت عائلة فلسطينية تتكون من 8 أفراد مصرعهم جراء السيول الجارفة التي اجتاحت منطقة درنة شرقي ليبيا، مما رفع عدد القتلى من الفلسطينيين إلى 9 جراء السيول، في حين ارتفع عدد المفقودين إلى 3.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير، د. أحمد الديك، أن القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي أبلغت الوزارة بهذه الحادثة المأساوية.

وأضاف الديك أن 62 فلسطينيًا آخرين يحاصرون حاليًا بسبب المياه في قرية قريبة من درنة، وتعمل القنصلية على التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي لضمان وصولهم إلى مناطق آمنة.

وفي هذا السياق، قامت القنصلية بتوفير بعض الأغطية والاحتياجات الأساسية لهؤلاء المحاصرين، مشيرًا إلى أن الوضع في المنطقة المنكوبة يعتبر صعبًا للغاية.

وفي ختام تصريحه، قدمت وزارة الخارجية التعازي الحارة لأسر الضحايا، معبرة عن أملها في العثور على المفقودين بأمان.