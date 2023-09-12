مستوطنون يستولون على منزل بالقدس القديمة

أكد محمد صالح محمد إدريس أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته.

استولت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم الثلاثاء، على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتفاجأ السكان الفلسطينيين القاطنين في الحي، بأصوات المستوطنين يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية للنوافذ وسطح المنزل.

وأبلغ السكان عائلة إدريس عن اقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا للمكان وجرت بينهم والمستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية.

وأكد محمد صالح محمد إدريس أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته.

وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فأقتحم العشرات منهم المنزل.

ولفت إلى أنه اتصل مع شرطة الاحتلال فحضرت للمكان وأخرجت المستوطنين من المنزل، وطلبت من عائلة إدريس الذهاب للشرطة أو المحكمة لتقديم شكوى لإثبات ملكية المنزل.